Mark Zuckerberg fa la corte a Donald Trump | scelto l’ex capo di gabinetto di Bush come nuovo presidente degli affari globali di Meta

Elon Musk non è più l’unico re dei social a fare la. Tra i miliardari che cercano di entrare nelle grazie del-elettoStati Uniti c’è anche. Lo scorso dicembre, poco più di un mese dopo le elezioni presidenziali, il patron diaveva fatto visita al tycoon nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, annunciando la donazione di un milione di euro per la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca. Ma oraha deciso di andare oltre, promuovendo un repubblicano adi. Si tratta di Joel Kaplan, che prenderà il posto di Nick Clegg, ex vicepremier del Regno Unito e uno dei più influenti manager del gruppo social che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp.Un repubblicano aglidiÈ stato lo steso Clegg, in un post pubblicato su Facebook, ad annunciare che lascerà l’azienda dopo un’esperienza lunga sette anni.