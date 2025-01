Ilgiorno.it - Innevamento artificiale. Corsa contro il tempo per i soldi della Regione

BARZIOVolata finale a Barzio per l’impianto dipista di sci di fondo ai Piani di Bobbio. In palio c’è un premio, anzi un finanziamento regionale di 1 milione di euro. Se i lavori non cominceranno e soprattutto termineranno entro i termini previsti, inon verranno erogati. "Unailper non perdere il milione di euro stanziato nel 2022 daLombardia", spiega il sindaco Andrea Ferrari. Che assicura: "Barzio è un paese di fondisti e non possiamo assolutamente rinunciare a questo progetto". Quando ancora nevicava, a Barzio si sciava infatti anche per le strade con gli sci di fondo ai piedi per gli spostamenti quotidiani e sono in molti a praticare lo sci di fondo. La pista da sci di fondo si trova ai Piani di Bobbio. È un anello lungo 5 chilometri.