Fiori preghiere e una lettera per Mamadi | Per noi eri già un angelo non dimenticheremo mai il tuo sorriso

Mazzi di, candele, un peluche, una preghiera in arabo e unalasciata dai colleghi del Carrefour, dove lavorava come portinaio e addetto alla sicurezza: all’indomani dell’omicidio diTunkara, sul luogo del delitto in via Tiraboschi il clima è ancora surreale.Un fatto di sangue senza precedenti nel centro cittadino, in pieno giorno, a poche centinaia di metri da un villaggio natalizio che ancora tiene viva l’atmosfera delle feste: Bergamo si è svegliata nello sgomento, tra mille domande senza risposta e un profondo senso di ingiustizia.“Il suopesa sulle vostre coscienze” si legge su un volantino con la foto di: lo ricordano così in tanti, dai colleghi ai compagni delle scuole serali, fino ai clienti del supermercato ai quali ogni giorno era pronto a dare una mano.