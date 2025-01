Liberoquotidiano.it - "Chi vuole Conti sul palco di Sanremo": prove generali? L'ultima indiscrezione

Mentre si lavora sui nomi dei co-conduttori del prossimo festival di, in programma dall'11 al 15 febbraio, spunta un'sul direttore artistico e conduttore Carlo. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, lui vorrebbe con sé suldell'Ariston Stefano De Martino, che di recente sta facendo molto bene ad Affari Tuoi su Rai 1. Si tratta, in effetti, dell'uomo di punta di viale Mazzini al momento con i suoi record di ascolti e share. Tra l'altro, prima che venisse ufficializzata la conduzione diper il 2025, tra le ipotesi di conduzione c'era stata quella doppia con Geppi Cucciari e proprio De Martino. Oggi entrambi i nomi sarebbero tra i più gettonati come co-conduttori. Dunque, non è da escludere che quanto accadrà suldell'Ariston a febbraio potrebbe essere una sorta di prova generale, magari per2027.