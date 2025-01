Quotidiano.net - Prossima sfida: Regionali 2025. Sei governatori e mille intrighi. Con la tentazione di far slittare tutto

Un anno senza elezioni. Un anno senza campagna elettorale permanente che – invece – si materializzerebbe se il governo restasse sordo alle richieste che arrivano da diversi, a partire dal Veneto di Luca Zaia. In totale sono sei le Regioni interessate dalle elezioni, ovvero Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. Si tratta dunque di un appuntamento con una forte valenza nazionale che tuttavia porta con sé anche la soluzione del nodo del terzo mandato in particolare per due, ovvero per Vincenzo De Luca (Pd, Campania) e Luca Zaia (Lega, Veneto). Su quest’ultimo, Matteo Salvini si era espresso a favore di uno slittamento delle urne per consentire al “Doge“ di inaugurare le Olimpiadi Milano-Cortina. Ma, vista la situazione interna al Carroccio, le ragioni sono anche più profonde: un terzo mandato di Zaia, con il placet di Giorgia Meloni (che invece non sembra essere dell’avviso) porterebbe il governatore veneto lontano dalla contesa per la segreteria del Carroccio, ora che qualcosa comincia a scricchiolare per Salvini, anche (e soprat) in vista del prossimo congresso nazionale.