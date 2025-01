Nerdpool.it - NerdPool incontra Francesca Mogavero

Francesca Mogavero torna in libreria a settembre 2024 con il romanzo La saponificatrice di Correggio, edito Giunti Editore. Uno dei titoli della nuova collana "Ner900" di Giunti Editore, a cura di Gianni Biondillo, un progetto che coniuga narrativa noir e approfondimento storico. Il romanzo di Francesca Mogavero si concentra sulla figura di Leonarda Cianciulli, la tristemente celebre "saponificatrice di Correggio", per offrire un ritratto complesso e inquietante di una donna segnata dal destino e dalla follia. Ve ne abbiamo parlato a fine dicembre in questa recensione e oggi vi proponiamo l'intervista all'autrice.

Ciao Francesca e benvenuta su Nerdpool!

La saponificatrice di Correggio è parte della collana Ner900. Cosa ti ha attratto di più di questa collana e come hai scelto di raccontare la storia di Leonarda Cianciulli?

Prima di tutto, vi ringrazio tanto per questa intervista e la recensione, è un piacere essere su Nerdpool!

Ner900 è un progetto tre volte ambizioso: il suo scopo è raccontare le storie di cronaca nera che hanno lasciato il segno nell'immaginario del secolo scorso (e non solo), da una prospettiva inedita – utilizzando dati reali, fonti attendibili e uno stile quasi da romanzo – affidandosi (e fidandosi) a penne emergenti.