Quotidiano.net - La "Fugassa della Befana", dolce piemontese, ma al suo interno si nasconde una sorpresa

Leggi su Quotidiano.net

Se vi domandate quale sia ilsimbolofesta, vi imbatterete in svariate proposte, tante quante sono le nostre realtà regionali. Ma una spicca in particolare sopra tutte: lad’la), una focaccia, dall'impasto morbido (una sorta di pan brioche con l'aggiunta di canditi) che, nella forma, ricorda un sole o una margherita grazie agli intagli fatti primacottura. Realizzata solitamente in occasione del 6 gennaio, laè perfetta per la colazione di tutta la famiglia; c'è da dire che la realizzazione di questo, tipico(ma ormai è conosciuta e preparata anche fuori dai confini regionali), rappresenta un momento di convivialità e festa spesso legato a tradizioni familiari che si tramandano di generazione in generazione.