Piperspettacoloitaliano.it - Il Conte di Montecristo Rai 1 quante puntate sono e quanti episodi ha la fiction con Sam Claflin

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Su Rai 1 arriva Ildi, uno dei più grandi classici della letteratura francese, viene riadattato in unadal sapore internazionale. Il ruolo del protagonista Edmond Dantès sarà interpretato da Samper la regia del premio Oscar Bille August. Per la formazione italiana ci saranno invece Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas. Made Ildisu Rai 1 ein prima serata ?ha IldiRai La serie tv di Rai 1 è composta da 4, ciascuna della durata di circa 100 minuti, e va in onda settimanalmente a partire dal 13 gennaio 2025 alle 21:30. Molto probabilmente la storia comincia e finisce in un’unica stagione, traendo spunto dal capolavoro letterario di Alexandre Dumas.