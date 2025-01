Sport.quotidiano.net - Fortitudo, Giordano va a Mestre in B. E Gabriel è ottimista per domenica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Porte aperte in. C’è chi arriva e c’è chi va, è un periodo di cambiamenti tra chi ha iniziato di recente l’esperienza sotto le Due Torri, chi lascia Bologna e chi rimane in attesa. Il cambio in panchina ha portato a movimenti di mercato in entrate e in uscita. Dopo l’innesto di due mesi fa di Leo Menalo, la settimana scorsa, sono arrivati il playmaker Luca Vencato che ha già fatto l’esordio a Pesaro, e il tecnico Ugo Ducarello, assistente in panchina di Attilio Caja. Due innesti uno in campo e uno nello staff tecnico che servono per migliorare unain crescita e in cerca di un’identità. Agli arrivi fanno da contraltare le partenze. Chi ha salutato, ufficialmente ieri, è Nicola(nella foto Ciamillo). Il ventunenne playmaker veneziano si è trasferito ain serie B.