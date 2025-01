Ilrestodelcarlino.it - Domani il Cavalluccio tornerà in campo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vacanze finite. Che poi quando il panettone ti rimane nello stomaco, insieme alle cinque sconfitte rimediate nelle ultime sei partite giocate, le vacanze non è che te le godi così tanto. Così l’auspicio è chepomeriggio, quando riprenderanno gli allenamenti del gruppo, lo spirito della squadra sia quello di chi vuole voltare pagina in fretta, tornando inper dimostrare il suo vero valore, quello visto nella prima parte del torneo. Vale per tutti, ovviamente, a partire da mister Michele Mignani, che deve trovare nuovi impulsi da trasmettere al gruppo, troppo scarico nelle ultime uscite. D’altra parte le lancette corrono veloci, perché la ripresa del torneo è tutt’altro che lontana. L’occasione per iniziare il 2025 col piglio giusto arriverà domenica 12 gennaio alle 17.15 all’Orogel Stadium contro il Cittadella.