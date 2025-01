Lanazione.it - Divieto di vendita di bevande alcoliche e in contenitori di vetro o lattine. L’ordinanza del sindaco per la partita Sangiovannese – Figline

Arezzo, 3 gennaio 2025 –didie indidelper la- A.S.D.1965 e le modifiche alla viabilità In vista delladi calcio che si terrà lunedì 6 gennaio 2025 alle 14,30 tra lae l'A.S.D.1965 allo stadio Fedini, valevole per il campionato di serie D girone E 2024/2025, il Comune di San Giovanni Valdarno ha emesso un'ordinanza temporanea per tutelare la sicurezza e la tranquillità pubblica in occasione dell’evento., a firma delValentina Vadi, prevede undie somministrazione diindi, nonché di alcolici con gradazione superiore ai 5° e superalcolici, all'interno dello stadio comunale e nelle aree circostanti.