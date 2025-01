Pronosticipremium.com - Derby in vista, Ranieri studia la formazione: nuovo ballottaggio El Shaarawy-Pisilli

Si respira aria didalle parti della Capitale, con la stracittadina in programma domenica 5 gennaio alle ore 20.45. La Roma è pronta a tornare in campo nella sua prima uscita di questo 2025, in cui sarebbe fondamentale riuscire ad iniziare con il piede giusto. L’occasione è di quelle ghiotte, con il calendario che l’ha opposta proprio alla Lazio, in una sfida che in caso di vittoria permetterebbe di dare impulsi positivi e ulteriore fiducia dopo la buona conclusione di 2024.La prima parte di stagione ci ha raccontato di come i biancocelesti abbiano avuto un altro passo rispetto alla Roma, che si trova a ben 15 punti di distanza, cosa mai accaduta nell’arco di un solo girone d’andata. L’obiettivo delladiresta quello di risalire in classifica per tornare nelle posizioni di rilievo ed è chiaro che le speranze di rimonta passano da partite come questa, nella quale non conterà solamente la qualità della prestazione, ma anche la tenuta mentale e caratteriale.