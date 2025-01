Liberoquotidiano.it - VAPORESSO rafforza l'impegno globale per combattere la contraffazione

- SHENZHEN, Cina, 2 gennaio 2025 /PRNewswire/Recentemente le segnalazioni di prodotti contraffatti e di cartucce compatibili di qualità inferiore immessi sul mercato hanno interrotto le vendite e avuto un impatto negativo sull'esperienza degli utenti in diverse regioni. In seguito al back del mercatoha rapidamente avviato una serie di misure antimirate per affrontare direttamente questo problema crescente, ottenendo risultati significativi – lo smantellamento delle attività di produzione illegali, l'interruzione della distribuzione di cartucce contraffatte e la chiusura delle piattaforme online che violano le norme di legge.Ad oggiha condotto con successo oltre 10 operazioni antiin tutto il mondo. Tra gli esempi degni di nota si annoverano il recente arresto delle attività di un impianto illegale nella provincia di Henan, in Cina, e la risoluzione di casi di violazione di marchi e di nomi di dominio contraffatti che riguardavano una serie di cartucce di marca.