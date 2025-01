Notizie.com - Milano, lo stop al fumo non vale per le sigarette elettroniche, lo pneumologo: “Per la salute è una stupidaggine, per l’ambiente estendere il divieto alle e-cig”

Leggi su Notizie.com

Ildi fumare all’aperto entrato in vigore il primo gennaio a, nonper le. L’ordinanza del Comune del capoluogo lombardo vieta di fumare nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, strade incluse, ma solo se si tratta di tabacco. È invece possibile “svapare”. Scoppia la polemica., loalnonper le(Notizie.com)Dal primo gennaio 2025 è vietato fumare all’aperto e nelle aree pubbliche, un provvedimento che porta i trasgressori a essere puniti con multe che vanno dai 40 ai 240 euro. Tavolini all’aperto di bar, ristoranti, ma anche strade e piazze non vedranno più le persone fumare con una legge che potrebbe presto essere estesa anche ad altre città italiane.All’aperto si potrà fumare solo ed esclusivamente in zone isolate con la possibilità di un distanziamento di almeno 10 metri daltre persone.