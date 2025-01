Metropolitanmagazine.it - I Jonas Brothers dal palco di Times Square annunciano: “Abbiamo un nuovo singolo”

Ottime notizie per i fan dei: Kevin, Nick e Joe hanno rivelato importanti novità durante l’esibizione tenutasi anella notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio.tour nel 2025La reunion con la quale hanno celebrato il 20esimo anniversario della band ha visto i fratelli suldella celebre piazza della Grande Mela, dove hanno anticipato nuovi progetti all’orizzonte: “una tonnellata di annunci da fare..”, esordisce Nick.”Per primo,una nuova canzone, Marshmello che uscirà il 17 gennaio..Il prossimo anno sarò dia Broadway per The Last Five Years che non vedo l’ora di fare. Ci sono un sacco di cose che arriveranno.” . Successivamente, Kevin ha accennato ad un “Grande Tour” nel 2025 insieme ai, mentre Joe ha aggiunto che con lo show della vigilia delanno hanno dato un’anteprima di “Molte canzoni che sentirete nel prossimo tour.