Cecilia Sala e la detenzione senza rispetto in Iran | Dormo a terra su una coperta fate presto

Roma, 2 gennaio 2025 – L'Italia chiede "garanzie totali sulle condizioni di" di, ma intanto dall'giungono notizie poco rassicuranti sulla prigionia nel carcere di Evin. Da quanto è emerso dalle chiamate fatte e riportate oggi da Repubblica e Corriere della Sera, la giornalista dorme persu una, un'altra le serve per ripararsi dal freddo pungente. La reporter 29enne non vede nessuno dal 27 dicembre, quando ha ricevuto la visita dell'ambasciatrice Paola Amedei. E non le è stato consegnato nemmeno il pacco portatole dalla stessa ambasciatrice con beni di prima necessità, maglioni, libri e una mascherina per proteggersi gli occhi dalle luci che non vengono mai spente dentro le celle del famigerato carcereiano, nonostante le rassicurazioni da parte delle autorità di Teheran.