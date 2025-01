Terzotemponapoli.com - Velasco, l’Argentina e l’eredità di Maradona

Gli occhi della tigre e l’ispirazione da “Rocky”Julio, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo, ha condiviso un aneddoto curioso legato ai suoi esordi da allenatore. In un’intervista al quotidiano Libero, ha ricordato come nacque il concetto degli “occhi della tigre” che usava per motivare i suoi giocatori. “Dal film Rocky”, spiega, sottolineando che all’epoca quella metafora serviva a rappresentare l’aggressività necessaria in campo. Tuttavia, oggi quel simbolismo appartiene al passato: “Non uso più quello stereotipo, soprattutto con le azzurre”. Un segnale di quantoabbia saputo adattarsi a nuovi tempi e contesti, senza rimanere ancorato alle vecchie strategie.: L’identità tra Argentina e Italiaè un uomo che racchiude in sé molteplici culture.