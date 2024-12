Ilgiorno.it - Peppino Fappani ferito dall’assalto dello squalo nel Mar Rosso: “Ha sentito le grida di Gianluca Di Gioia, pensava a un malore in acqua ed è andato a soccorrerlo”

Soncino (Cremona) – “? Un eroe”. Non esita a definirlo in questo modo il sindaco di Soncino, Gabriele Gallina, orgoglioso dell’atto di coraggio del suo concittadino. “ha dimostrato grande coraggio – dice il primo cittadino –, andando a soccorrere una persona che neppure conosceva e che aveva bisogno di aiuto. E per questo suo altruismo va ammirato”., 69 anni odontotecnico, domani avrà il via libera da parte dei medici dell’ospedale di Porto Ghalib, dove è ricoverato per le ferite riportatedi unotigre che ha uccisoDi, 48 anni, diplomatico romano in stanza in Francia e in vacanza a Marsa Alam da una decina di giorni. “Mio marito non era oltre la barriera corallina – afferma la moglie Laura Valcarenghi –. Si stava avvicinando al rif per fare snorkeling, come ogni giorno, quando halediDi