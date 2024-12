Meteo da Capodanno fino all’Epifania ecco cosa ci aspetta | le previsioni

Leggi su .com

(Adnkronos) – Notte di San Silvestro asciutta e serena sull'Italia. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma una fine 2024 e un inizio 2025 all’insegna dell’anticiclone delle Azzorre: alta pressione in inverno significa però anche stabilità, ristagno di inquinanti e nebbie in pianura; dopo giornate con buona visibilità, si prevede un deciso peggioramento in val .L'articolodaci: leproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.