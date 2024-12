Ilgiorno.it - Epifania fra musica e solidarietà. La Befana del Vigile porterà aiuto a chi ha bisogno

L’2025 sarà all’insegna di. Al mattino ladel, al pomeriggio concerto del Corpole di Passirana. Ladelquesta volta trasloca da piazza San Vittore a piazza Jannacci. Lunedì dalle 10 alle 12.30, la vecchina armata di scopa sarà affiancata da Vespa Club, Protezione civile e agenti della polizia locale. Come vuole la tradizione, avviata fin dagli anni cinquanta e rilanciata nel 2020, laraccoglierà pacchi dono da distribuire poi alle famiglie in difficoltà con l’della Caritas cittadina: la richiesta riguarda giocattoli, libri per bambini, materiale scolastico, ma anche prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa. "È un appuntamento immancabile, confidiamo nella generosità dei rhodensi, attendendo doni da destinare alle famiglie in difficoltà economica", spiega il vicesindaco Maria Rita Vergani.