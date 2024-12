Scuolalink.it - Detrazione fiscale per le spese scolastiche: un aiuto alle famiglie italiane

Con l’introduzione dell’articolo 1, comma 13, durante l’esame del bilancio di previsione presso la Camera dei deputati, è stato deciso un importante intervento a favore dellecon figli in età scolastica. La norma prevede l’innalzamento dellaper lerelative alla frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, arrivando a un importo massimo di 1.000 euro per alunno o studente. Questa misura ha l’obiettivo diviare il peso economico che leaffrontano per l’educazione dei propri figli, supportando così l’accesso all’istruzione e migliorando la qualità della vita degli studenti e delle loro. L’innalzamento della: un supporto concretoFino ad oggi, lepotevano beneficiare di unaper le, ma l’importo era limitato a una somma inferiore rispetto a quella ora prevista dalla nuova normativa.