Ranking Atp aggiornato a lunedì 30 dicembre | si riparte da Sinner numero uno nove italiani tra i primi 100

Il nuovoAtp302024, il primo della nuova stagione 2025. Chiaramente rimane tutto invariato rispetto ad un mese fa: in cima alla classifica c’è sempre Jannikcon un margine rassicurante sugli inseguitori. L’altoatesino guarda tutti dall’alto con i suoi 11.830 punti, con quasi 4000 lunghezze di vantaggio su Alexander Zverev secondo. Seguono Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, mentre al quinto posto c’è Daniil Medvedev; bisogna scendere alla settima posizione prima di trovare Novak Djokovic, che in questa stagione andrà alla ricerca del titolo Atp100 in carriera.C’è molto azzurro nella top 100, con benrappresentanti. Ildue è Lorenzo Musetti al 17esimo posto, segue Flavio Cobolli al 32 appena davanti a Matteo Berrettini (34) e Matteo Arnaldi (37).