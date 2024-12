Leggioggi.it - Pensione a 64 anni, con 25 anni di contributi: al via la nuova opzione di uscita anticipata

Laha un tassello in più dal 2025, ma solo per le pensioni interamenteve, quindi per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995: si tratta dell’accesso al pensionamento con 64di età e 25di.Una novità nata da un emendamento alla Manovra di bilancio 2025, approvata in via definitiva lo scorso 28 dicembre 2024, quindi a tutti gli effetti parte dell’impianto pensionistico 2025.A partire dal prossimo anno, i lavoratori interamentevi potranno infatti uscire da lavoro a 64, utilizzando anche la rendita della previdenza integrativa per raggiungere un assegno pensionistico pari a tre volte l’assegno sociale. Tuttavia, per poter accedere a questa possibilità, aumenteranno i requisiti di contribuzione: dal 2025 saranno necessari almeno 25di versamenti, che saliranno a 30 dal 2030.