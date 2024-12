Calciomercato.it - Hanno scelto Kean: ritorno choc alla Juve

Leggi su Calciomercato.it

Decisione presa: l’attaccante classe 2000 pronto a vestire nuovamente la maglia bianconeraNonostante la rivalità, sentita soprattutto dal popolo viola,ntus e Fiorentina sono state spesso protagoniste di affari sul mercato.ntus: lodeciso i tifosi (Lapresse) – calciomercato.itTanti giocatorilasciato il capoluogo toscano per approdare sotto la Mole negli ultimi anni. Da Bernardeschi a Chiesa, passando ai più recenti Vlahovic e Nico Gonzalez. Allo stesso modo però qualcuno ha fatto anche il percorso inverso, come Moise, grande protagonista con la maglia viola in questa prima parte di stagione. L’attaccante nato a Vercelli sembra essere rinato in Toscana: ha già superato la doppia cifra in campionato (14 reti stagionali, 10 in Serie A).ntus, nuovo affare con la Fiorentina: sì aldiE proprio in base a quelli che sono stati gli ultimi scambi cheanimato le sessioni di mercato e anche fomentato i tifosi, abbiamo deciso di proporre un sondaggio sul nostro canale Telegram.