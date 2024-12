Sport.quotidiano.net - Ferrara Hockey in pausa

Un’ultima sui pattini per ripartire per un nuovo anno sportivo. Ilsi è ritrovato al pattinodromo ‘Giorgio Burani’ per l’ultimo allenamento del 2024, che ha visto insieme i ragazzi del settore giovanile e poi quelli delle prime squadre maschile e femminile. Un nuovo anno che vedrà anche l’inizio del campionato femminile di serie A, mentre dopo unaanche gli adulti del campionato di serie C riprenderanno con una nuova energia alla ricerca della prima vittoria e provare a risalire in classifica, dopo una prima parte sempre da sconfitti. "Contro Empoli purtroppo, non si è visto nessun progresso – ha ricordato Giuseppe Strada, direttore tecnico di– da parte della nostra squadra, che ha gestito in modo confuso l’intero incontro con cambi troppo lunghi e giocate di basso valore tecnico.