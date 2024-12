Dilei.it - Angelo Madonia torna su Ballando e ammette: “Licenziato dopo sacrifici”

Leggi su Dilei.it

Sono passati 10 giorni dalla finale dicon le stelle che ha visto trionfare Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, ma gli strascichi di quest’edizione così intensa non accennano ad arrestarsi. A parlare ancora di quanto accaduto con Federica Pellegrini, la prima nella storia del programma a cambiare tre maestri, è stato uno dei chiamati in causa –– che ha lasciato la trasmissione alla nona puntataaver accompagnato la sua partner in un percorso di allenamento e di crescita che l’ha condotta fino alla seconda posizione. E spiega finalmente cosa sia successo davvero con la produzione., la verità mai raccontata“La produzione aveva scelto me in virtù della mia esperienza: sono il più anziano del cast, ho più titoli, ho uno score alto. Federica è stata corteggiata daa lungo, quest’anno ha accettato, ma con dei limiti in merito al tempo a disposizione per gli allenamenti.