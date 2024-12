Lanazione.it - Umbria, crolla l’occupazione giovanile. Crescono solo i lavoratori over 50

in, dove si registra un costante invecchiamento: gli under 35 scendono al 20,7% del totale, mentre gli50 superano il 41%. A fotografare la situazione è la Camera di Commercio. A livello nazionale, secondo l’indagine "Demografia e forza lavoro" del Cnel, il numero degli occupati tra i 15 e i 34 anni è passato da 7,6 milioni nel 2004 a 5,4 milioni nel 2024, segnando una perdita netta di oltre 2,2 milioni di unità. Nello stesso periodo, itra i 50 e i 64 anni sono raddoppiati, passando da 4,5 a 8,9 milioni, sottolineando il drastico invecchiamento della forza lavoro. In, negli ultimi cinque anni (il dato ventennale c’èper l’Italia e le circoscrizioni, non per le regioni) il fenomeno del calo delsi riflette in modo più marcato rispetto alla media nazionale.