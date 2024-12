Turismo chiude positivo, sfida Giubileo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.55 "Il bilancio delper il 2024 segna un trendin linea anche con i dati del 2023,che è il nuovo anno di riferimento per il".Lo ha detto la ministra Santanchè. "Le sfide per il 2025 sono molteplici, ma siamo determinati ad affrontarle con coraggio e innovazione". Grandi sfide e speranze a cominciare dal. Ha ricordato l'ampliamento della detassazione delle mance dal 25% al 30%" a supporto dei lavoratori del settore,introdotta in Manovra,e 110mln destinati ai contratti di sviluppo.