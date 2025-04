Ilgiorno.it - Fuorisalone, code anche l’ultimo giorno (specialmente in centro). Quali sono state le installazioni più gettonate

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 13 aprile 2025 – Chiude oggi Milano il, che si svolge fuori appunto dal Salone del Mobile. La manifestazionequest’anno ha inondato la città con oltre mille eventi e(agevolatadal meteo pienamente primaverile di questa settimana). Alcunehanno registratp qualche flessione nei visitatori altre aumenti, come la storica location dell'Università Statale, cuore della mostra-evento di Interni Cre-Action, che si è svoltaall'orto botanico di Brera e alla Audi House of Progress al Portrait di corso Venezia e in tre altri spazi. Presso l’ateneo milanese - nonostante le proteste che ha portato a cancellare alcuni eventi organizzati da Amazon nel cortile - i visitatori fino ad oggistati 250 mila, diecimila più dello scorso anno.