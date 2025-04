Moto si scontra contro un camion tra Piedimonte Etneo e Fiumefreddo un ferito

camion ed una Moto si sono scontrati nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 120 “dell’Etna e delle Madonie”. Nell'impatto una persona è rimasta ferita e la circolazione stradale stata interrotta in entrambi i sensi durante le operazioni di soccorso, avvenute tra Piedimonte Etneo e. Cataniatoday.it - Moto si scontra contro un camion tra Piedimonte Etneo e Fiumefreddo, un ferito Leggi su Cataniatoday.it Uned unasi sonoti nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 120 “dell’Etna e delle Madonie”. Nell'impatto una persona è rimasta ferita e la circolazione stradale stata interrotta in entrambi i sensi durante le operazioni di soccorso, avvenute trae.

