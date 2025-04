Israele intercettato missile lanciato dallo Yemen Raid del Idf colpisce ospedale di Gaza

Tgcom24.mediaset.it - Israele: intercettato missile lanciato dallo Yemen | Raid dell'Idf colpisce l'ospedale di Gaza Leggi su Tgcom24.mediaset.it Una delegazione di Hamas a Il Cairo per discutere sulla creazione di un comitato per la gestione degli affari governativi nella Striscia "in collaborazione con l'Autorità nazionale palestinese"

Potrebbe interessarti anche:

Israele - sirene d’allarme dopo lancio di un missile dallo Yemen

Israele : sirene allarme - missile da Yemen

Abbattuto missile Houthi verso Israele

Ne parlano su altre fonti Israele dichiara di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen. Gaza: nuovi attacchi israeliani: 71 morti. Intercettato missile lanciato dallo Yemen. Israele, missile Houthi intercettato a Tel Aviv: avrebbe colpito l'aeroporto. A Tel Aviv intercettato missile Houthi diretto ad aeroporto. Israele: intercettato un missile dallo Yemen, gli Houthi rivendicano il lancio verso l'aeroporto di Tel Aviv. Lanciato un missile dallo Yemen, le sirene risuonano nel centro di Israele.

Riporta msn.com: Israele: intercettati due missili balistici lanciati dallo Yemen - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 555. Gli Houthi hanno lanciato dallo Yemen due missili balistici contro Israele che sono st ...

Secondo msn.com: Israele dichiara di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen - L'attacco sventato è avvenuto mentre l'alta rappresentante per gli Affari esteri dell'Unione europea, Kaja Kallas, si è recata lunedì in visita in Israele e in Cisgiordania, dove ha incontrato funzion ...

rainews.it comunica: Israele: sirene allarme, missile da Yemen - "A seguito delle sirene che hanno suonato poco fa in diverse aree di Israele, un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dall'IAF (l'aeronautica militare israeliana) prima di entrare ...