Elisabetta Gregoraci lo sfogo inaspettato Sono finita in ospedale ma il mio compagno non c era Nessuno come Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è reduce da un momento che lei stessa definisce emotivamente complesso. Colpa di cambiamenti professionali e rivoluzioni dal punto di vista personale. Lo racconta nell’ultima intervista a Verissimo, dove rivela le ragioni dietro al ricovero improvviso di alcuni mesi fa. Europa.today.it - Elisabetta Gregoraci, lo sfogo inaspettato: "Sono finita in ospedale, ma il mio compagno non c'era. Nessuno come Flavio Briatore" Leggi su Europa.today.it è reduce da un momento che lei stessa definisce emotivamente complesso. Colpa di cambiamenti professionali e rivoluzioni dal punto di vista personale. Lo racconta nell’ultima intervista a Verissimo, dove rivela le ragioni dietro al ricovero improvviso di alcuni mesi fa.

