Elezioni presidenziali in Ecuador seggi aperti per il ballottaggio

seggi aperti in Ecuador per il ballottaggio delle Elezioni presidenziali. Gli elettori dovranno scegliere tra il presidente in carica Daniel Noboa e l’avvocato di sinistra Luisa González. È il secondo ballottaggio presidenziale in meno di due anni nel paese sudamericano. I seggi elettorali hanno aperto alle 7 del mattino ora locale, con più di 13 milioni di persone aventi diritto al voto. Al primo turno delle Elezioni di febbraio Noboa ha ottenuto il 44,17% dei voti, mentre González ha raccolto il 44%. Lapresse.it - Elezioni presidenziali in Ecuador: seggi aperti per il ballottaggio Leggi su Lapresse.it inper ildelle. Gli elettori dovranno scegliere tra il presidente in carica Daniel Noboa e l’avvocato di sinistra Luisa González. È il secondopresidenziale in meno di due anni nel paese sudamericano. Ielettorali hanno aperto alle 7 del mattino ora locale, con più di 13 milioni di persone aventi diritto al voto. Al primo turno delledi febbraio Noboa ha ottenuto il 44,17% dei voti, mentre González ha raccolto il 44%.

