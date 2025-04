Como Torino LIVE 0 0 Linetty vicino al vantaggio

Linetty e calcia sul primo pallo: attento Milinkovic-Savic, poi bravo a bloccare il tentativo successivo di. Leggi su Calciomercato.com GOAL E AZIONI SALIENTI 25` Diao saltae calcia sul primo pallo: attento Milinkovic-Savic, poi bravo a bloccare il tentativo successivo di.

Potrebbe interessarti anche:

Como Torino LIVE 0-0 : tutto pronto per il calcio d’inizio

Mercato LIVE : Napoli tra Comuzzo e Nelsson - Elmas al Torino - doppio colpo Como - Dorgu verso Manchester

DIRETTA Serie A - Como-Venezia 0-0 e Parma-Torino 0-1 : Elmas la sblocca al ‘Tardini’ LIVE

Ne parlano su altre fonti Como-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE. Como-Torino: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta. LIVE! Como-Torino 0-0. Live Como - Torino - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 13/04/2025. LIVE Como-Torino: formazioni e prepartita in diretta. Como-Torino LIVE alle 18.

msn.com riferisce: Como-Torino LIVE 0-0: Linetty vicino al vantaggio - GOAL E AZIONI SALIENTI 13` Linetty si inserisce in area di rigore e anticipa Butez di testa: la palla esce di poco. 9` Gineitis passa a ...

Segnala calcionews24.com: Como Torino LIVE 0-0: tutto pronto per il calcio d’inizio - Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il match valido per la 32ª giornata di Serie A Como Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Giuseppe Sinigagl ...

Secondo sport.sky.it: Como-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Como ha pareggiato le ultime due partite al Sinigaglia in campionato (contro Venezia ed Empoli, entrambe per 1-1), l’ultima volta che ha registrato tre pareggi casalinghi di fila in Serie A risale ...