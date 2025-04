Calcio femminile grande vittoria del Cesena a Verona decisiva la doppietta di Jansen

vittoria 'corsara' del Cesena femminile che in Veneto batte l'Hellas Verona per 1-3. La partita si è aperta subito bene per le bianconere che, al 10' trovano il gol del vantaggio con la traversa di Testa ribattuta a rete da Jansen che segna a botta sicura. Due minuti dopo arriva il raddoppio. Cesenatoday.it - Calcio femminile, grande vittoria del Cesena a Verona: decisiva la doppietta di Jansen Leggi su Cesenatoday.it 'corsara' delche in Veneto batte l'Hellasper 1-3. La partita si è aperta subito bene per le bianconere che, al 10' trovano il gol del vantaggio con la traversa di Testa ribattuta a rete dache segna a botta sicura. Due minuti dopo arriva il raddoppio.

