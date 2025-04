Sport.quotidiano.net - Milano accelera nel secondo tempo e liquida la pratica Pistoia: 95-80

- Ritrova il successo in campionato l’Olimpiache supera il fanalino di codaper 95-80 in una partita di cui prende le redini solo nel. I biancorossi ritrovano il successo in campionato trovando ancora da Zach LeDay una prestazione super da 24 punti e la prima doppia cifra stagionale di Giordano Bortolani autore di 13 punti. E’ stata una partita strana, perché ufficialmente risulta essere la vittoria numero 500 nella carriera di Ettore Messina, anche se il coach non se l’è per nulla goduta visto che ha dovuto rimanere negli spogliatoi dopo l’intervallo per un forte attacco di emicrania. L’approccio dei milanesi non è stato brillante, tutto il primoè stato in equilibrio (massimo vantaggio +6 sul 33-27), conanche avanti al 18’ sul 41-42 seppur largamente rimaneggiata ormai senza Kemp da un paio di giorni e con Forrest rimasto a guardare tutta la partita dalla panchina.