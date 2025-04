Milan La Fiorentina si ferma con il Parma

Parma ferma anche la Fiorentina che non approfitta del derby e raccoglie solo un punto. Buone notizie sicuramente per il Milan che con questo risultato si porta a -2 dai viola. La prossima giornata i rossoneri ospiteranno l’ Atalanta e la Fiorentina volerà in Sardegna per affrontare il Cagliari. Un sorpasso già nella prossima giornata è difficile da pensare. Il risultato al Franchi di oggi è però un passo falso che rischia di costare caro sul lungo termine per la squadra di Palladino. La stanchezza dell’ impegno europeo si è fatta sentire.Il calendario del Milan non è dei più felici: da affrontare ancora Atalanta, Roma e Bologna. Queste tre squadre sono in corsa pienamente per l ‘ Europa e pensare di fare bottino pieno è quasi strafottente. I risultati che i rossoneri non devono mancare sono quelli delle partite di Udine per esempio. Dailymilan.it - Milan, La Fiorentina si ferma con il Parma Leggi su Dailymilan.it Ilanche lache non approfitta del derby e raccoglie solo un punto. Buone notizie sicuramente per ilche con questo risultato si porta a -2 dai viola. La prossima giornata i rossoneri ospiteranno l’ Atalanta e lavolerà in Sardegna per affrontare il Cagliari. Un sorpasso già nella prossima giornata è difficile da pensare. Il risultato al Franchi di oggi è però un passo falso che rischia di costare caro sul lungo termine per la squadra di Palladino. La stanchezza dell’ impegno europeo si è fatta sentire.Il calendario delnon è dei più felici: da affrontare ancora Atalanta, Roma e Bologna. Queste tre squadre sono in corsa pienamente per l ‘ Europa e pensare di fare bottino pieno è quasi strafottente. I risultati che i rossoneri non devono mancare sono quelli delle partite di Udine per esempio.

