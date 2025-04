Inter-news.it - David-Inter, trattativa calda. Barcellona defilato? Le ultime dalla Spagna

Jonathanrappresenta uno dei pezzi pregiati del “mercato degli svincolati” su cui l’concentrerà l’attenzione in estate. Per il canadese, i nerazzurri hanno in mente una strategia.IL PUNTO – Jonathane l’non hanno ancora detto la parola “fine” all’ipotesi di una fumata bianca. I nerazzurri apprezzano moltissimo il calciatore del Lille sia per le sue qualità tecniche e tattiche sia per la personalità con cui affronta qualsiasi match a prescindere dal contesto di riferimento e dal valore dell’avversaria affrontata. In questo scenario, la società meneghina sarebbe pronta a fare sul serio sin da subito per evitare che un’altra pretendente al canadese, di rilievo europeo, possa affondare il colpo per il classe 2000 nei prossimi mesi., l’fa sul serio. Proposta e reazione delOFFERTA CONCRETA – Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’avrebbe già presentato all’entourage diun’offerta economicamente moltoessante per ingaggiarlo in estate.