Assen stregata per Andrea Iannone tra brutte cadute e sfortuna Spero di tornare davanti già dalla prossima gara a Cremona

Andrea Iannone ha concluso il weekend ad Assen per la terza prova del Mondiale Superbike. Il Gp d'Olanda per il suo atto conclusivo ha visto una giornata iniziata sotto la tipica pioggia dei Paesi Bassi: Superpole Race. Chietitoday.it - Assen stregata per Andrea Iannone, tra brutte cadute e sfortuna: "Spero di tornare davanti già dalla prossima gara a Cremona!” Leggi su Chietitoday.it Una giornata di alti e bassi per il Team Pata Go Eleven e, soprattutti, perha concluso il weekend adper la terza prova del Mondiale Superbike. Il Gp d'Olanda per il suo atto conclusivo ha visto una giornata iniziata sotto la tipica pioggia dei Paesi Bassi: Superpole Race.

Potrebbe interessarti anche:

Amaro in bocca a Portimao per Andrea Iannone che rilancia la sfida : "Ripartire da qui per tornare a conquistare punti importanti ad Assen!"

Brutta caduta al termine della Superpole per Andrea Iannone ad Assen

Andrea Roncato - Pensione : Ecco Quanto Percepisce Al Mese!

Ne parlano su altre fonti Assen stregata per Andrea Iannone, tra brutte cadute e sfortuna: "Spero di tornare davanti già dalla prossima gara a Cremona!”. Andrea Iannone pronto per Assen nonostante il timpano perforato.

today.it riferisce: Brutta caduta al termine della Superpole per Andrea Iannone ad Assen - Non è iniziato nel modo giuto il Gran Premio d’Olanda, terza prova stagionale della Superbike,per Andrea Iannone. Il trentacinquenne pilota di Vasto del Team Go Eleven, dopo un venerdì tutto sommato ...

Segnala formulapassion.it: Pioggia di penalità per Iannone: cosa è successo - Zero punti nella domenica di Portimao per Andrea Iannone, ecco cosa è successo al pilota di Vasto colpito da diverse penalità ...

Lo riporta informazione.it: Pioggia di penalità per Iannone: ecco cosa è successo - Testa ad Assen Dopo la grande rimonta in Gara-1 sabato Andrea Iannone non ha ottenuto punti nella domenica di Portimao, una giornata caratterizzata in Gara-2 da diverse penalità a partire dai 2 long l ...