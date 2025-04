Virtus Brescia un big match per la vetta

Virtus e la Germania Brescia. Appaiate al secondo posto in classifica a -2 da Trapani per una sera capolista solitaria, Virtus e Leonessa si troveranno di fronte nella sfida che chiude la giornata a 5 turni dal termine della stagione regolare. La Virtus Segafredo Bologna, dopo la vittoria di Treviso e aver chiuso la propria stagione in Eurolega a Barcellona, ospita la Germani Brescia, che viene dal successo contro Venezia, nel posticipo del lunedì.Qui Bologna - A presentare la sfida per la Virtus è l’assistente allenatore Daniele Parente. “Ci attende Brescia, uno dei migliori attacchi del campionato. Sport.quotidiano.net - Virtus-Brescia un big match per la vetta Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 13 aprile 2025 - Chi vince si prende la testa della classifica insieme a Trapani. Sarà un posticipo tutto da vivere e da vedere quello che andrà in scena domani sera alle 20 alla Segafredo Arena tra lae la Germania. Appaiate al secondo posto in classifica a -2 da Trapani per una sera capolista solitaria,e Leonessa si troveranno di fronte nella sfida che chiude la giornata a 5 turni dal termine della stagione regolare. LaSegafredo Bologna, dopo la vittoria di Treviso e aver chiuso la propria stagione in Eurolega a Barcellona, ospita la Germani, che viene dal successo contro Venezia, nel posticipo del lunedì.Qui Bologna - A presentare la sfida per laè l’assistente allenatore Daniele Parente. “Ci attende, uno dei migliori attacchi del campionato.

