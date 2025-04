LIVE Piacenza Trento 0 0 Superlega volley 2025 in DIRETTA 16 16 regna l’equilibrio nel primo parziale

22-21 Muro di Brizard su Lavia, Piacenza mette la freccia.21-21 Mani-out di Mandiraci da posto quattro.20-21 Garcia in campo per la battuta.20-21 Pipe di Michieletto.20-20 Muro di Galassi su Lavia.19-20 Non passa il servizio di Michieletto.18-20 Pallonetto in pipe di Lavia.18-19 Lunga la battuta di Sbertoli.17-19 Sbertoli velocizza il gioco per Rychlicki, Kamil non sbaglia.17-18 Pallonetto spinto di Maar.16-18 Muro mostruoso di Michieletto su Romanò.16-17 Michieletto sfrutta lo spazio in parallela.16-16 Maar porta nuovamente il set in parità.15-16 Si insacca la pipe di Maar.14-16 Il nastro porta in campo l'attacco di Lavia.14-15 Colpo profondo in posto sei di Mandiraci.13-15 Ace di Rychlicki, break per Trento.13-14 Secondo errori dai nove metri per Galassi.

Ne parlano su altre fonti Domenica a Piacenza gara 2 di Semifinale: live RAI Sport, DAZN e VBTV. Play Off, gara 1 di Semifinale è gialloblù: 3-2 nel "sold out" della ilT quotidiano Arena. SuperLega, da 0-2 a 3-2: gialloblù a segno su Piacenza di fronte a 4.000 spettatori. La Gas Sales Bluenergy va avanti 2-0 poi viene sconfitta da Trento. SuperLega, domani Itas Trentino Volley ospita Piacenza. Volley – Gara 2: Gas Sales Piacenza – Itas Trentino LIVE dalle 18.

