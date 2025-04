Juventus solo queste due squadre hanno eguagliato i bianconeri in quella speciale classifica il dato impressiona

Juventus, il rendimento dei bianconeri in queste partite è pari solo a quello offerto da due squadre: la statistica che impressiona! Quella che la Juventus ha ottenuto nella serata di ieri contro il Lecce è una vittoria importantissima non solo per la conquista di un posto in Champions League. Il 2-1 contro i salentini ha consentito ai bianconeri di raggiungere un primato in termini di vittorie casalinghe. Ecco la statistica già conseguita da altre due squadre: Bologna e Inter. Dato: «Da inizio 2025 nessuna squadra ha vinto più partite casalinghe della Juventus in Serie A (sei, come Inter e Bologna).»

