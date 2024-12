Anteprima24.it - Si finge Carabinieri e tenta truffa da 24mila euro ad un’anziana

Tempo di lettura: 3 minutiL’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione del dilagante fenomeno delle truffe agli anziani continua ininterrottamente.Sabato pomeriggio, ad Ariano Irpino, idella locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto un 24enne napoletano “specializzato” nell’odioso crimine.Anche questa volta il modus operandi stava seguendo un cliché ormai consolidato: una telefonata raggiunge l’abitazione die l’interlocutore,ndosi un Carabiniere, riferisce alla malcapitata che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e, al fine di evitare il suo arresto, doveva consegnare un’ingente somma di denaro.Il figlio, presente in casa, ha continuato la telefonata ed è stato invitato dal sedicente Maresciallo a recarsi presso la Stazionedi Ariano Irpino al fine di risolvere il problema.