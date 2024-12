Oasport.it - Pagelle superG Bormio 2024: Moeller si consacra, Casse perde una grande chance, discreti Franzoni e Paris

MASCHILEFredrik9,5: la Norvegia potrebbe aver già trovato il successore dei vari Svindal, Jansrud e Kilde nell’elite mondiale del. Dopo gli inattesi quarti posti raccolti con pettorali alti a Beaver Creek ed in Val Gardena, il 24enne scandinavo si conferma anche sulla Stelvio conquistando addirittura la vittoria grazie al miglior tempo parziale nel primo e nell’ultimo settore. Con questo risultato, si porta a soli 5 punti da Odermatt nella classifica di specialità.Vincent Kriechmayr 8,5: primo podio stagionale per l’austriaco, che effettua una discesa estremamente solida e senza grandi sbavature attestandosi in seconda posizione a 20 centesimi dal vincitore di giornata. Passano gli anni ma la sua tecnica resta invidiabile e gli consente di lottare spesso per le posizioni di vertice soprattutto in