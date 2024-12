Ilfattoquotidiano.it - “Non ne posso più dell’acuto di ‘Vincerò’. Al mio funerale ci sarà il divieto di applausi, adesso si applaudono pure i mafiosi”: lo sfogo di Riccardo Muti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un viaggio tra le stelle, una riflessione sulla morte dei grandi compositori e una critica pungente ai “falsi intenditori”., uno dei più grandi direttori d’orchestra di sempre, si racconta in un’intervista ad Aldo Cazzullo sulle pagine del Corriere della Sera, ripercorrendo la sua incredibile carriera e svelando la sua visione profonda e anticonformista della musica.“La musica non è una cosa che abbiamo inventato noi”:parte da questa affermazione per spiegare come la musica sia un fenomeno che trascende l’uomo e si estende all’intero universo. “L’universo non è muto. L’universo canta”, spiega nel suo ultimo libro, Recondita armonia, in cui esplora il legame profondo tra la musica e l’essenza stessa della vita, sottolineando come essa non sia una creazione umana: “Fanno musica gli uccelli, il mare, il tuono.