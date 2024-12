Lanazione.it - Giubileo tra dolci, luci e palloncini. Appello del Vescovo per i migranti

"È: e ora camminiamo insieme". Ilsi affaccia su una Cattedrale affollata ben oltre la Madonna del Conforto, piena fino al sagrato e che per una volta straccia perfino le code alla ruota panoramica o alla luna bella ma finta del giardino pensile della Provincia. Poco prima si era affacciato sulla porta centrale spalancata davanti alla processione, partita da San Domenico. "Camminiamo in un mondo che vive una terza guerra mondiale a pezzi e che non risparmia i bambini innocenti, in un mondo che vede ancora persone morire lungo le strade per il freddo e per la fame". Non c’è fame e neanche troppo freddo intorno alla processione solenne. Che infila via Sassoverde, accarezza il portone chiuso del Thevenin, si allarga in via Ricasoli. E da piazza della Libertà incrocia le vesti bianche dei sacerdoti con i bicchieri, i brindisi, le tazze di cioccolata calda di Eurochocolate.