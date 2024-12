Spazionapoli.it - Di Francesco a DAZN: “Che giocatore Neres! Se nel Napoli si accendono due-tre giocatori…”

Dopo la partita trae Venezia, l’allenatore Eusebio Diha parlato nel post partita ai microfoni di. Eusebio Di, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni didopo la partita giocata contro ildi Antonio Conte. L’allenatore ha spiegato quanto accaduto in campo alla sua squadra.“Eravamo partiti con un’idea ma avevano il piano B, avevamo lavorato su due direzioni di gara, la prima nel dare pochi punti di riferimento al difensori, ma facevano fatica a coprire il campo in ampiezza nelle uscite esterne.Ho cambiato e la squadra ha trovato equilibrio, si è abbassata un po’ troppo prima del rigore, eravamo pochi aggressivi in avanti, soprattutto contro una squadra che ti abbassa e ti porta sull’uno contro uno a ridosso della tua area. Purtroppo quando giochi contro questa squadre devi creare delle difficoltà in fase offensiva, altrimenti ti capita la situazione sporca e puoi prendere gol”.