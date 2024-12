Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Si torna su Kolo Muani: c’è un motivo ben preciso

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse delnell'imminente sessione invernale di, ha ricordato come il Diavolo siato a pensare a Randal. Classe 1998, centravanti francese in forza al PSG,era finito nel mirino del- come i più attenti sostenitori rossoneri ricorderanno - già nell'estate 2022, quando militava nel Nantes ed era in procinto di liberarsi a parametro zero. Non se ne fece più nulla. Ilsi indirizzò su Divock Origi, altro svincolato di lusso, epassò all'Eintracht Francoforte. Da lì, il trasferimento a Parigi per 95 milioni di euro appena un anno più tardi. Nel PSG, però, non si è mai imposto e, come riferito dal 'CorSport', potrebbe andare via in questodi gennaio visto il pochissimo spazio che gli sta concedendo l'attuale allenatore, Luis Enrique.