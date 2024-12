Bergamonews.it - Bellanova a destra sforna cross al bacio. Carnesecchi, parate che pesano

Leggi su Bergamonews.it

Brillano, sotto tono De Ketelaere e Hien: le pagelle di Lazio-Atalanta 1-1, tutti i voti ai nerazzurri dopo il pari dell’Olimpico.Lazio-Atalanta 1-1, le pagelle7 – Due interventi di spessore su Castellanos in avvio, evita anche il 2-0 di Dia.che, tanto.Djimsiti 5.5 – In difficoltà contro la velocità degli attaccanti della Lazio, sia nel primo tempo da braccetto che nel secondo da centrale.Hien 4.5 – Castellanos lo mette sui pattini portandolo in giro per il campo e lui ci casca: esce troppo sul gol del vantaggio, si fa anche ammonire ed esce all’intervallo.(46’ Kossounou 6 – Utile soprattutto anche quando si alza fino alla trequarti avversaria dando una mano importante al palleggio.)Kolasinac 6 – In difficoltà nel coprire la profondità quando rompe la linea.