Thesocialpost.it - Iran, parla il ministro Tajani: “Cecilia Sala è in buona salute, in una cella da sola”

, la giornalista arrestata inil 19 dicembre, sta bene e attualmente si trova in unasingola nel carcere di Evin. Questa informazione è stata fornita daldegli Esteri, Antonio. "Il governo è attivamente impegnato a riportarein Italia fin dal momento del suo arresto. Stiamo collaborando con la presidenza del Consiglio, il ministero degli Esteri, la nostra ambasciata a Teheran e il conto.ha già avuto due conversazioni con i suoi genitori. Ieri ha ricevuto una visita conre dalla nostra ambasciatrice in, che è durata circa mezz'ora", ha dichiarato."È in condizioni dibuone e si trova in unada", ha aggiunto il, contrariamente alla giovane Alessia Piperno, che era invece in unacondivisa con altri detenuti che nonvano lingue straniere.